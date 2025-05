GAC confirma fábrica no Brasil e diz a Lula que produzirá carros em Goiás

A GAC convidou Lula para o lançamento de cinco modelos, inicialmente importados, em cerimônia que vai ocorrer no dia 23 de maio, em São Paulo.

A empresa se reuniu no ano passado com o vice-presidente Geraldo Alckmin, quando anunciou que entraria na disputa por uma fatia do mercado nacional, depois das chegadas da BYD e da GWM.