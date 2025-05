Carro voador capaz de subir a 3.000 metros tem venda prometida para 2026

A empresa Klein Vision apresentou seu projeto de carro voador. Com sede na Eslováquia, ela pretende colocar o veículo em produção a partir do ano que vem. O modelo possui dois lugares e tem velocidade limitada a 210 km/h em terra, mas consegue atingir até 250 km/h no modo avião.

O que aconteceu

O AirCar, modelo de carro voador da empresa eslovaca Klein Vision, entrará em produção no próximo ano. Com possibilidade de trafegar normalmente em vias terrestres e também com capacidade de voo, o modelo tem uma envergadura de 8,2 metros com suas asas.