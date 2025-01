Novo Audi A3 sedã é lançado no Brasil; veja preços e o que muda

A Audi anunciou a chegada ao Brasil do novo Audi A3 Sedan em sua linha 2025. Com controle de cruzeiro adaptativo em todas as suas três versões - Advanced, Performance e Performance Black - o modelo já está disponível na rede de concessionárias da marca no país. Seus preços iniciam em R$ 289.990.

O que aconteceu

O modelo é equipado com um motor 2.0 TFSI, entregando 204 cv de potência entre 4.500 rpm e 6.000 rpm e 32,6 kgfm de torque, com um tempo de aceleração de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos e velocidade final de 210 km/h. Sua transmissão é a automática S tronic de sete marchas.