Chevrolet começa 2025 liderando em vendas e HB20 cai; veja o ranking

O ano de 2024 não foi dos melhores para a Chevrolet, uma das quatro marcas que tiveram queda nas vendas na comparação com 2023. Em compensação, a montadora norte-americana começa 2025 como destaque do ranking de emplacamentos. No mês que celebra seus 100 anos no Brasil, tem por enquanto a liderança dos dois segmentos mais importantes do País: o de hatches e o de SUVs.

Entre os dias 1º e 17 de janeiro, a Strada repetiu o resultado de 2024 e liderou o segmento de automóveis e comerciais leves, com 4.723 emplacamentos. O Tracker foi segundo colocado (e SUV mais emplacado), com 3.369 exemplares. O hatch Onix aparece na terceira posição (2.769).

Os dados preliminares foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Apesar de terceiro colocado e líder dos hatches, o Onix está com a posição em risco. Isso porque o Volkswagen Polo o acompanha de perto, com 2.713 unidades emplacadas.