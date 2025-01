Pedágio sem cancela no litoral de SP tem 10 mil multas em menos de 2 meses

O sistema free flow ("fluxo livre", em inglês) utiliza câmeras e sensores de rádio, que ficam instalados nos pórticos sobre a pista. Carros que usam tags (como Sem Parar, ConectCar, Veloe, etc) no para-brisa pagam a tarifa automaticamente. No caso dos veículos sem os adesivos eletrônicos, a cobrança é registrada pelas câmeras que leem as placas dos veículos. O condutor então precisa, obrigatoriamente, baixar o aplicativo ou acessar o site da concessionária da rodovia depois da viagem.

Após cadastrar os dados do automóvel, é possível conferir os débitos registrados pelos pórticos e pagá-los via Pix ou cartão de crédito. Caso o pagamento não ocorra dentro do prazo, o motorista é multado em R$ 195,23 e leva 5 pontos na CNH, para cada passagem em débito.

As rodovias têm obrigação de instalar placas ao longo do trajeto, alertando para a existência do free flow e informando onde pagá-lo. Na internet, por outro lado, vários usuários reclamam do que seria uma exigência tecnológica excessiva para seguir o novo esquema.

Um deles, idoso, disse ter passado oito vezes pelo novo trecho da Tamoios e só descobriu que havia um pedágio ali quando várias autuações chegaram a sua casa. Outras pessoas reclamam de sites e aplicativos fora do ar e pedem que, em último caso, seja possível quitar as pendências presencialmente.

A evasão passa longe de ser exclusivo da rodovia dos Tamoios e também se repete na BR-101, no trecho entre Santos (SP) e Rio de Janeiro (RJ). A concessionária CCR Rio-SP informou, em outubro, que cerca de 10% dos carros que passaram pelo free flow da estrada não realizou o pagamento do pedágio - cerca de 5 mil veículos por dia.