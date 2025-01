RAM Rampage 2025 tem novo pacote ADAS e fica mais cara; veja preços

Os modelos mantêm os recursos que já tinham, como sistema de detecção de tráfego traseiro cruzado, sistema de monitoramento de ponto cego e alerta de colisão frontal com frenagem de emergência com detecção para pedestres e ciclistas.

A versão R/T agora possui volante com novo revestimento. A única versão que não teve reajuste foi a versão de entrada Bighorn, que não possui recursos ADAS.

A RAM Rampage 2025 tem em suas opções de motores o 2.2 JTD Multijet turbodiesel e o 2.0 Huricane turbo a gasolina. O primeiro tem 200 cv de potência e 45,9 kgfm de torque. Já o segundo tem 272 cv e 40,8 kgfm. Ambos têm câmbio automático de 9 marchas.

Confira os novos preços:

Rampage Bighorn 2.2 turbodiesel: R$ 237.990 > R$ 237.990 - sem aumento

Rampage Rebel 2.2 turbodiesel: R$ 259.990 > R$ 265.990 - R$ 6.000 de aumento

Rampage Rebel 2.0 turbo gasolina: R$ 264.990 > R$ 268.990 - R$ 4.000 de aumento

Rampage Laramie 2.2 turbodiesel: R$ 272.990 > R$ 278.990 - R$ 6.000 de aumento

Rampage Laramie 2.0 turbo gasolina: R$ 277.990 > R$ 281.990 - R$ 4.000 de aumento

Rampage R/T 2.0 turbo gasolina: R$ 295.990 > R$ 299.990 - R$ 4.000 de aumento

