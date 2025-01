Fim da 'era elétrica': o que Trump já mudou sobre carros ao assumir governo

Ele ainda pretende descartar várias políticas para veículos elétricos, como por exemplo eliminar subsídios, incluindo o crédito fiscal federal de US$ 7.500.

Além disso, Trump também ordenou às agências nacionais para que o financiamento de uma rede nacional de carregadores de veículos elétricos fosse suspenso imediatamente.

Biden destinou US$ 7,5 bilhões para uma rede nacional de carregadores para elétricos em 2021, com a finalidade de que até 500 mil fossem construídos até 2030.

Contra o que chama informalmente de "mandato dos elétricos", Trump também disse que todos os processos, políticas e programas para emissão de subsídios, empréstimos e contratos referentes a eletrificação serão revisados.

As ordens de Trump visam "promover a verdadeira escolha do consumidor", com o empresário dizendo que isso é "essencial para o crescimento econômico e a inovação". Ele também afirmou que quer acabar com "isenções estaduais de emissões que funcionam para limitar as vendas de automóveis movidos a gasolina".

Assim, padrões de emissão também deverão ser flexibilizados por Donald Trump. Caso reverta para os padrões de seu antigo mandato, isso pode permitir cerca de 25% a mais de emissões por milha de veículo do que os limites atuais.