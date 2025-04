Lynk & Co: marca chinesa 'prima' da Volvo venderá SUVs no Brasil; conheça

Montadora chinesa de sucesso na Europa, a Lynk & Co será mais uma marca do Grupo Geely, dono da Volvo e da Zeekr, a comercializar veículos no mercado brasileiro, conforme antecipou o site Auto+.

Segundo esta coluna apurou no Salão de Xangai (China), onde a fabricante tem estande cheio de novidades, a estratégia para o Brasil prevê um posicionamento mais "popular" em relação à Zeekr e deverá atuar com volumes maiores e produtos voltados a um público mais amplo.

Assim como a Zeekr, que já opera em nosso país e tem um perfil mais premium, a Lynk & Co compartilha plataformas e tecnologias com a Volvo e a própria Geely - outra marca do conglomerado asiático com operações já confirmadas para o Brasil.