Caoa Chery lança linha 2026 com redução de até R$ 8 mil nos preços; confira

Tiggo 7 Sport: de R$ 146.990 para R$ 139.990 (redução de R$ 7 mil)

Tiggo 7 Pro Max Drive: de R$ 176.990 para R$ 169.990 (redução de R$ 7 mil)

Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive: de R$ 181.990 para R$ 174.990 (redução de R$ 7 mil)

Tiggo 8 Pro: de R$ 201.990 para R$ 199.990 (redução de R$ 2 mil)

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.