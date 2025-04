Fiat Cronos chega à linha 2026 com mudança visual; veja preços e versões

Quanto à parte mecânica, sem novidades: o Cronos mantém as opções de motores flex 1.0 aspirado, combinado com transmissão manual, e 1.3, também aspirado, com gerenciamento da transmissão CVT. com simulação de sete marchas.

Confira a lista de equipamentos de cada versão:

+ Drive 1.0 (R$ 103.490)

Direção elétrica, vidros elétricos, travamento elétrico das portas, alarme perimétrico, juste de altura do volante e do banco do motorista; monitoramento da pressão dos pneus, central multimídia de sete polegadas, volante multifuncional, entradas USB para bancos traseiros, sensores de estacionamento traseiros, assinatura em LED dos faróis, rodas de aço de 15 polegadas com calotas, conexão sem de smartphones via Android Auto e Apple CarPlay, interior escurecido, capa dos retrovisores externos na cor preta brilhante. Opcionais: câmera de ré, ajuste elétrico dos retrovisores externos e rodas de liga leve de 15 polegadas.

+ Drive 1.3 AT (R$ 112.990)

Todos os itens da versão Drive 1.0 mais câmbio automático CVT, controle de velocidade de cruzeiro, modo Sport e faróis full-LED. Opcionais: câmera de ré, ajuste elétrico dos retrovisores externos, rodas de liga leve de 15 polegadas escurecidas, chave presencial, ar-condicionado digital, spoiler traseiro e frisos laterais pretos, interior e bancos customizados, volante revestido com material sintético e faróis de neblina de LED.