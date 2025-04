Captiva EUV: conhecemos o novo SUV elétrico que a Chevrolet trará ao Brasil

No visual, a Captiva EUV conta com conjunto óptico em duas linhas separadas na dianteira e lanternas que invadem a abertura do porta-malas, que tem 610 litros de capacidade.

O interior do modelo exibido na China traz bom acabamento em couro nos bancos e no volante. No banco de trás, espaço confortável para cinco ocupantes.

Conta com painel digital de 8,8 polegadas e como destaque a central multimídia de 15,6 polegadas, que comanda todas as funções do carro - recurso bastante adotado por marcas chinesas.

Imagem: Daniel Neves/UOL

Em termos de recursos de segurança, é equipado com sistema antibloqueio ABS, sistema eletrônico de distribuição de força de freio EBD e airbags duplos e outros recursos básicos. Há também reconhecimento de voz, piloto automático adaptativo e outros recursos ADAS.

Segundo a GM, o primeiro lote da Captiva EUV já desembarcou no Brasil para "testes finais de engenharia e conclusão do processo de homologação" para o nosso mercado. É o segundo modelo elétrico chinês que a Chevrolet trará ao Brasil, fazendo companhia ao SUV compacto Spark EUV.