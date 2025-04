Invasão chinesa: Salão de Xangai antecipa novos carros que irão ao Brasil

O Salão de Xangai é grandioso, com seus 360 mil metros quadrados de área, distribuídos em oito pavilhões colossais e com mais de 150 marcas expondo milhares de carros.

Realizado na capital financeira da China, maior exportador de carros do mundo, o evento, na edição de 2025, é uma prévia dos vários lançamentos de veículos programados para os próximos meses no Brasil.

Nosso país hoje é considerado o maior mercado fora da China pela maioria das montadoras locais e não foi surpresa, no primeiro dia de visitação da mídia no evento, constatar que nosso país compareceu com uma das maiores comitivas de jornalistas, empresários e concessionários estrangeiros.