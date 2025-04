GWM terá picape a diesel e novo SUV de sete lugares fabricados no Brasil

Bastos afirmou que inicialmente todas as peças para a produção do Haval virão da China, mas que não se trata de um modelo CKD. O executivo afirma que o sistema de montagem será 'peça por peça', com alíquota reduzida e programação de troca por opções nacionais.

Os modelos nacionais não terão o mesmo visual dos apresentados no Salão de Xangai, e sim versões adaptadas para o mercado local. A ideia é que eles passem a ser exportados para países do Mercosul, em substituição ao importado fabricado na China. O objetivo é atingir a marca de 50 mil unidades produzidas por ano.

Sobre o SUV de sete lugares, a GWM diz que não será a 'picape fechada', mas sim um utilitário 'de verdade'. A promessa é de espaço confortável para os ocupantes da terceira fileira de bancos.

A marca também confirmou o interesse em produzir SUVs em uma faixa de até R$ 200 mil, em busca de maior volume de vendas. O Haval H4 surge como candidato para chegar entre 2026 e 2027, mas ainda não há uma previsão oficial.

Além dos modelos produzidos no Brasil, a GWM confirmou a vinda do SUV grande de luxo Wey 07 para o país, vindo da China e abrindo espaço para mais uma linha de produtos no mercado brasileiro. Com apelo mais urbano, o utilitário de seis lugares chegará no segundo semestre deste ano com motor híbrido plug-in.

Por fim, o elétrico Ora 03 passará por um reposicionamento de preço na linha 2025, ficando mais caro e evitando uma 'guerra de preços' com o BYD Dolphin. Ele ainda receberá uma nova versão intermediária, que estará entre o modelo de entrada e a opção GT.