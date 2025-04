Chevolet Captiva volta em 2025 ao Brasil como SUV elétrico de alma chinesa

Após anunciar o lançamento do SUV compacto 100% elétrico Chevrolet Spark EUV, que chega em breve na versão única Activ, a General Motors anunciou o lançamento de outro utilitário esportivo movido a baterias no mercado brasileiro em 2025.

Trata-se do Captiva EV, que estreia em nosso mercado "até o fim do ano", segundo Fabio Rua, vice-presidente da GM para a América do Sul, em comunicado publicado nesta segunda-feira (21) nas redes sociais da montadora.

A GM também publicou um vídeo do primeiro lote do Captiva a desembarcar no Brasil para "testes finais de engenharia e conclusão do processo de homologação" para o nosso mercado.