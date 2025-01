De Hamilton a acidentes em série, Ferrari 'indomável' viraliza nas redes

Uma Ferrari F40 em bom estado pode custar cerca de US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 9,7 milhões na conversão direta).

Os valores podem variar significativamente de acordo com a originalidade e as condições mecânicas e estéticas do esportivo italiano.

Foram produzidas apenas 1.311 unidades. Já a versão Le Mans (LM) teve apenas 19 exemplares fabricados, o que a torna um carro ainda mais raro e valorizado.

