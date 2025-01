SUV chinês é o carro elétrico mais seguro testado em crash tests em 2024

Zeekr X

Proteção de ocupantes adultos: 91%

Proteção de ocupantes infantis: 90%

Proteção para pedestres e usuários vulneráveis: 84%

Sistemas de Assistência à Segurança: 83%

Mazda CX-80

Proteção de ocupantes adultos: 92%

Proteção de ocupantes infantis: 87%

Proteção para pedestres e usuários vulneráveis: 82%

Sistemas de Assistência à Segurança: 80%

Volkswagen Passat/Skoda Superb

Proteção de ocupantes adultos: 93%

Proteção de ocupantes infantis: 87%

Proteção para pedestres e usuários vulneráveis: 82%

Sistemas de Assistência à Segurança: 80%

