Geely retorna ao Brasil e apresenta SUV elétrico em parceria com a Renault

Após Renault e Geely anunciarem em fevereiro uma parceria estratégica para o mercado brasileiro, as duas empresas revelaram nesta quarta-feira (9) o primeiro veículo a ser comercializado pela marca chinesa no país. Trata-se do SUV médio 100% elétrico EX5, com lançamento marcado para julho.

Inicialmente o veículo estará disponível em 23 concessionárias da Geely, localizadas em 18 cidades. Os planos são de expandir a rede de pontos de venda e pós-venda para 105 revendedores a médio prazo - toda a operação local ficará a cargo da Renault, responsável, inclusive, pela futura produção local de veículos no complexo industrial da marca francesa em São José dos Pinhais (PR).

Modelo global da Geely, proprietária de marcas como Volvo, Lotus e Zeekr, o EX5 traz motor com 217 cv de potência e 32,6 kgfm de torque. No mercado chinês é disponibilizado com duas opções de bateria, com, respectivamente, 49,5 kWh e 60,2 kWh de capacidade. No Brasil, no entanto, apenas a segunda será comercializada.