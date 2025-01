5 dicas para fazer uma escolha inteligente na compra de um carro usado

Considerando que os carros modernos estão cada vez mais complexos, até mesmo uma simples troca de óleo do motor precisa ter seu intervalo respeitado, além da escolha correta do lubrificante. Exija comprovantes das manutenções e não queira se aventurar com um carro que não tenha isso.

Além de revelar tudo que foi feito no carro, de maneira preventiva e corretiva, esses comprovantes podem atestar a veracidade da quilometragem apresentada no painel. Infelizmente, a prática de adulteração ainda é muito comum no mercado de usados, e uma possível falta de histórico pode ser proposital, para ocultar registros de manutenções com quilometragens maiores da que está no painel.

Veículos com manutenção adequada são mais valiosos do que apenas um número baixo no painel.

Condições das partes internas e externas

Conheço muitas pessoas sem cuidado com o carro. Enxergam um automóvel apenas como meio de transporte, e não se importam nem com a limpeza do mesmo. Carros assim apresentam amassados, arranhões e desgastes excessivos na carroceria, além de sujidades e encardidos na parte interna. Geralmente essas coisas podem ser resolvidas com serviços de funilaria, pintura e higienização, mas o investimento não é baixo se feito por bons profissionais.

Sendo assim, pode ser melhor deixar passar um veículo nessas condições e procurar outro em melhor estado de conservação. Lembre-se de que o desleixo com a imagem do carro pode ser o mesmo com a manutenção e com a escolha de um combustível mais barato, de qualidade duvidosa.