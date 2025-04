Adeus, estepe? Novo 'truque' da BMW infla pneu furado enquanto você dirige

Para utilizar o kit, o motorista pode retirar a tampa da válvula do pneu, acoplar a mangueira e prender o aparato na roda. Ele se mantém no lugar de forma magnética e por meio de presilhas. É só ligar o dispositivo para que o kit comece a ser inflado o pneu com ar e selante, para preencher o furo.

Desta forma, quando o pneu atingir 20 psi de pressão ou mais, você pode sair dirigindo com o kit ainda preso à roda. Ele continuará enchendo o pneu enquanto o carro anda, para que a pressão nunca caia a um nível perigoso.

Com o tempo extra, a BMW recomenda que o motorista se dirija rapidamente a uma oficina ou troque o pneu o mais rapidamente possível. Obviamente, isso não funciona em caso de estouro ou rasgo de pneu.

O Seal & Drive Tire Kit virá de série no novo BMW Série 5. A marca também pretende lançar o dispositivo em outros modelos.

0:00 / 0:00

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.