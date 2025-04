Porsche único com R$ 1,3 milhão em personalizações chega ao Brasil

Imagem: Reprodução

No caso deste carro, seu cliente esperou por dois anos sua personalização ficar pronta até sua chegada ao Brasil. O 911 está em Explosive Gold, que pode ter diferentes tonalidades dependendo da incidência da luz. Até mesmo os atuadores do DRS foram pintados. Há também fibra de carbono exposta.

O modelo ainda vem com uma miniatura pintada inteiramente de sua cor. Além deste modelo, outros personalizados através deste programa foram dois 911 Turbo S e um 718 GT4 RS.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.