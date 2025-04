Honda 0 SUV: elétrico ganha novo protótipo dirigido por Max Verstappen

O SUV Honda 0 ganhou uma nova versão protótipo no Japão, que difere um pouco de seu conceito mostrado anteriormente. Com espelhos laterais físicos em vez de câmeras, ele deu as caras em um evento da Red Bull antes do GP do Japão de Fórmula 1, sendo guiado por Max Verstappen.

O que aconteceu

Depois de apresentar na CES o conceito do 0 SUV, a Honda está levando o veículo mais próximo de sua versão que será comercializada. Ela foi exibida na última semana, em um evento da Red Bull no Japão.

Com um design familiar, há algumas mudanças de estilo na frente - com faróis com assinaturas ligeiramente diferentes. Também há novidades nos espelhos retrovisores - que no conceito eram câmeras - além de maçanetas embutidas maiores e uma traseira revisada.