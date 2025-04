Como fabricante do iPhone planeja produzir novos carros elétricos

Entretanto, com as recentes tarifas impostas por Donald Trump, um dos mercados no qual a marca quer se estabelecer produzindo são os Estados Unidos.

No entanto, a marca não deverá lançar no mercado seus veículos como a fabricante deles, passando isso para outras montadoras através de parcerias. A Foxconn teria proposto uma aliança entre ela, Honda, Nissan e Mitsubishi, promovendo sua expertise em tecnologia de ponta como uma vantagem.

Seki diz que a Foxconn trabalha com a Mitsubishi, mas não quis dar mais detalhes. "As montadoras japonesas são planejadoras cuidadosas, e nós entendemos isso. Podemos fazer as coisas mais rápido, mesmo entendendo a prudência japonesa".

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.