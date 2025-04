Mini John Cooper Works chega ao Brasil em duas carrocerias e com 231 cv

Os carros também contam com um display OLED de alta resolução com diâmetro de 240 mm que fornece informações relevantes e pode ser facilmente operado por motorista e passageiro. Opções para configurações de clima, mídia, telefone e navegação podem ser controladas por toque ou controle de voz.

Sistemas de assistência incluem o Driving Assistant Plus e o Parking Assistant Plus, com assistente de manutenção de faixa, controle de cruzeiro adaptativo, visualização 360º no entorno do carro, detecção de ponto cego, prevenção de colisões, controle de direção longitudinal e lateral (ao entrar e sair de um espaço de estacionamento), assistente de reversão e câmera de visão traseira, dentre outras funções.

O Mini John Cooper Works Hatch está disponível no Brasil em 11 opções de cores. Já na carroceria Cabrio são 12 opções de cores e 2 opções para a capota, sendo padrão na cor preta, mas há também a opção com uma clara referência à sua origem britânica.

