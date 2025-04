Tarifas de Trump podem provocar vendas de duas marcas pela Stellantis

A Stellantis poderá vender duas das mais clássicas marcas que estão sob o seu portfólio. Seriam elas a Alfa Romeo e a Maserati, de acordo com a agência de notícias Bloomberg. Com problemas de gestão em ambas e as tarifas de 25% impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump, elas estariam a perigo.

O que aconteceu

A Stellantis estaria avaliando vender Maserati e Alfa Romeo, marcas clássicas presentes sob seu guarda-chuva. Isso vem após a controladora ter contratado a McKinsey & Co., empresa de soluções para problemas de negócios, para ajudar a elaborar uma estratégia para as duas montadoras, que já estavam desempenhando abaixo do esperado.

O presidente da Stellantis, John Elkann, estaria considerando a estratégia após as vendas da Alfa caírem cerca de 10% a 15%, para cerca de 65 mil unidades no ano. As da Maserati caíram para 11.300, com prejuízo de US$ 285 milhões.