Youtuber constrói sua versão de Ferrari rara em casa: 'melhor que original'

Um youtuber resolveu fazer sua versão caseira de uma Ferrari F40 completamente do zero. Mike Burroughs, do canal Stanceworks, está se aventurando na construção de uma réplica de um dos modelos mais amados da marca italiana após rastrear painéis originais da carroceria da F40 - feita de 1987 a 1992.

O que aconteceu

Utilizando como guia um modelo da F40 no software CAD, Burroughs construiu uma estrutura tubular sob medida após ter conseguido os painéis originais do modelo. Porém, para conseguir andar com o carro ele pretende aprimorar sua criação.

Por isso, ele terá - em vez do V8 biturbo presente na Ferrari F40 original - um V12 aspirado da Ferrari de 6,5 litros, conseguido em uma viagem à Alemanha documentada em seu canal. O propulsor é de uma 812 Superfast. A unidade entrega 789 cv de potência, enquanto o motor do F40 original tem apenas 471 cv.