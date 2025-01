Carro dos Jetsons vira realidade e é movido por energia solar

De acordo com a fabricante, é possível trafegar com até em média 16 mil km por ano abastecidos com energia solar.

O conjunto solar consiste em quatro painéis localizados no capô, painel, teto e porta-malas, bem como ao longo da estrutura da carroceria. O veículo é feito de composto de moldagem de chapa de fibra de carbono, tendo em vista a aerodinâmica.

Não há informações sobre quando veremos estes veículos sendo vendidos oficialmente, entretanto a marca diz ter 50 mil reservas e mais de US$ 1,7 bilhão em receita potencial.

Hoje marca um momento crucial não apenas para a Aptera, mas para o futuro do transporte sustentável. Este veículo incorpora anos de inovação e busca incansável por mobilidade com eficiência energética. A CES é o palco perfeito para compartilhar nossa visão e convidar o mundo a se juntar a nós na criação de um futuro mais limpo e movido a energia solar. Chris Anthony, co-CEO da Aptera Motors

