VW T-Cross ganha versão de topo com pintura especial e supera R$ 200 mil

Segundo a VW, esse é o primeiro carro nacional de série que pode vir de fábrica com a pintura opaca. A mudança em relação ao Cinza Oliver metálico (também disponível) é o uso de partículas de sílica na composição da tinta, tanto dando aspecto mais áspero à carroceria quanto "prendendo" os raios de luz na superfície, a fim de escurecê-la.

Pintura Cinza Oliver já existe, mas agora tem versão de aspecto fosco limitada a 1.700 unidades Imagem: Divulgação

Caso não deseje um carro com pintura especial, o comprador do T-Cross Extreme pode recorrer a opções mais tradicionais, incluindo a combinação de teto preto com outros tons na carroceria. Os apliques em laranja no para-choque são de série, assim como a faixa de LED que une os faróis e vem se tornando um meio comum de identificar os VW principalmente à noite.

Teto, maçanetas e retrovisores também vêm sempre em tom de preto brilhante. Os tons mais escuros ainda valem às rodas inéditas de 17" e às barras longitudinais do SUV, que é adesivado especialmente para a versão.

Interior segue a receita da versão Highline, mas com adereços de estética off-road Imagem: Divulgação

O Volkswagen T-Cross Extreme repete a mecânica da versão Highline, com motor 1.4 turbo de 150 cv e 25,5 kgfm junto à transmissão automática de seis marchas. No painel, ambos contam com quadro de instrumentos digital de 10" e central multimídia flutuante de mesmo tamanho e com novo software.