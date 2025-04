Fiat da Lady Gaga? Punto criado em 2011 traz mesmo nome de hit da cantora

Em 2011, a Fiat tomou uma atitude comercial interessante. A montadora italiana exibiu uma versão voltada para a performance de seu hatch do momento, o Fiat Punto. Entretanto, seu nome acabou por chamar a atenção. O Fiat Punto "Born This Way" foi associado a um hit de mesmo nome da cantora Lady Gaga.

O que aconteceu

O modelo era apenas um conceito, que foi exibido para o público no Salão do Automóvel de Bolonha, na Itália. Ele chamou a atenção pela cor amarela, mas também por utilizar o nome Born This Way. O que gerou dúvidas: será que a Fiat havia feito uma parceria com Lady Gaga?

Entretanto, a marca foi rápida em desmentir tudo, dizendo que o Punto Born This Way foi criado pelo Fiat Style Center sozinho, sem nenhuma referência à canção. Porém, o detalhe é que a música havia sido lançada no início daquele ano, enquanto o evento em Bolonha foi em dezembro.