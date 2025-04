GWM lança Tank 300: veja preço e equipamentos do SUV raiz que vem da China

Imagem: Divulgação

Com preço promocional de R$ 333 mil até o dia 30 de abril deste ano, a novidade, importada da China, é híbrida do tipo plug-in, combinando motor 2.0 turbo a gasolina com um propulsor elétrico, ambos instalados na dianteira.

O câmbio é automático e tem nove marchas.

Imagem: Divulgação

A potência combinada é de 394 cv e o torque total chega a 76,5 kgfm, informa a fabricante. O sistema híbrido de propulsão traz bateria com 37,1 kWh de capacidade, recarregada na tomada ou por meio da movimentação do veículo e do motor a combustão.

A aceleração de zero a 100 km/h acontece em 6,8 segundos.

Como todo híbrido plug-in, o Tank 300 é capaz de rodar no modo 100% elétrico - conforme medição do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, a autonomia elétrica é de 75 km - no ciclo WLTP, adotado na Europa, o alcance é de 106 km.