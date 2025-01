Volta do extintor obrigatório avança e pode afetar carros feitos desde 2015

Além disso, os defensores do extintor alegam que, em situações de risco, como acidentes envolvendo combustível derramado, o uso rápido do equipamento pode salvar vidas, especialmente em áreas afastadas ou com demora no socorro.

Por outro lado, contra a obrigatoriedade pesam argumentos como baixa taxa de utilização e manutenção negligenciada do item, que deve ser substituído regularmente para não ter sua eficácia comprometida - gerando custos contínuos aos motoristas com manutenções e substituições, muitas vezes sem um benefício prático.

Críticos do extintor também citam dados técnicos segundo os quais incêndios veiculares representam uma porcentagem mínima dos acidentes de trânsito. Por isso, alguns especialistas questionam a necessidade de um equipamento obrigatório para uma eventualidade rara.

*Com informações de Marco Fabrício Vieira, integrante do Cetran-SP (Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo) e membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran