'Marronzinhos' fazem a festa: local campeão em multas teve 30 mil em 1 ano

Em 2024, foram registradas aproximadamente 6,2 milhões multas de trânsito na cidade de São Paulo. Dessas, cerca de 25% foram aplicadas manualmente, por agentes como os 'marronzinhos' da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). E, em nenhum lugar, a quantidade de multas se compara às do aeroporto de Congonhas.

Foram 32.880 infrações aplicadas a motoristas que passaram pela praça Comandante Lineu Gomes, endereço oficial do aeroporto. Os motivos são, principalmente, estacionamento irregular; seja em fila dupla, local proibido ou impedindo a saída de outros carros. As infrações do tipo pode ser enquadradas como graves pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro), rendendo cinco pontos na CNH e multa de R$ 127,69.

Em seguida no ranking das canetas, está a avenida Washington Luís no trecho próximo ao nº 6900, onde houve 4.002 multas. Ou seja: o segundo lugar é o trecho de alta velocidade da via que fica em frente ao aeroporto, de modo que a região totalizou quase 37 mil infrações manuais em 2024. A fins de comparação, em todo o comprimento da Marginal Tietê, foram 10.585 "canetadas" no ano passado.