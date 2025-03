Margem de erro: posso andar acima do limite de velocidade sem ser multado?

Os radares medidores de velocidade estão espalhados por ruas e rodovias do Brasil, sendo de suma importância para evitar excessos no trânsito e prevenir acidentes. O que nem todos sabem é que essa medição conta com uma 'margem de erro', popularmente chamado de 'tolerância', que serve para impedir que os motoristas sejam autuados injustamente.

A margem de erro dos radares varia em função da velocidade registrada. O que isso significa na prática: quando um radar mede a velocidade de um veículo, o número registrado precisa descontar os valores da margem de erro.

Para veículos que transitam em velocidade de até 100 km/h, a margem de erro é equivalente a 7 km/h. Dessa forma, um carro que trafega a 90 km/h terá, como velocidade final de registro, 83 km/h.