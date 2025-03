BBB do trânsito: o que são as novas câmeras em pontes e viadutos de SP

No Carnaval, as câmeras das pistas também serviram para monitorar potenciais perigos, como brigas generalizadas ou atos de vandalismo contra veículos estacionados. "As equipes são direcionadas a monitorar estes eventos de forma preventiva", diz o edital do Smart Sampa.

A ideia é unificar a ação de médicos, policiais, bombeiros e agentes de trânsito, que podem se preparar para possíveis cenários de intervenção. Em meio a tantas câmeras, o algoritmo também é capaz de focar a atenção dos operadores, com alertas para imagens onde forem detectados acidentes viários ou alguma pessoa na pista, entre outros aspectos.

Algoritmo faz imagem específica "pipocar" nos telões quando identifica algum comportamento problemático Imagem: Rovena Rosa/Agência Brasil

Carros roubados e mais

Das 20 mil câmeras, cerca de 4.000 são adaptadas para a leitura das placas. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) assinou um Termo de Cooperação com o Ministério da Justiça para cruzar as imagens com dados do Infoseg, o sistema nacional que concentra informações sobre mandados de prisão, registros de boletins de ocorrência e informações sobre veículos roubados e furtados.