Cobrança na ida e na volta: quanto custará pedágio do túnel Santos-Guarujá?

Pedágio será nove vezes mais caro que o da Ponte Rio-Niterói. Considerando a extensão, o valor será proporcionalmente nove vezes mais caro que a cobrado de motoristas na Ponte Rio-Niterói, obra de infraestrutura que também teve custos bilionários. O edital de concessão do túnel estabelece base de R$ 6,15 para que se percorra 1,5 km. A cada km, portanto, será cobrado o equivalente a R$ 4,1. Na Ponte Rio-Niterói a tarifa base atual é de R$ 6,20 para seus 13,3 km, equivalente a R$ 0,46.

Sistema sem cancela permite pagamento posterior e visa maior agilidade. O sistema de cobrança automática dispensa a parada, permitindo que motoristas passem sem interferência, mas exigindo regularização em até 30 dias para os que não possuem a tag.

Tipo de pedágio já multou 12 mil pessoas em São Paulo. O mesmo modelo sem cancela foi inaugurado em novembro do ano passado no km 179 da rodovia Laurentino Mascari (SP-333) em Itápolis, com valor de R$ 8,90. No primeiro mês foram registradas 12 mil multas por evasão, que tem o valor de R$ 195,13, acrescida de cinco pontos na CNH.

Obra é orçada em R$ 6 bilhões. Ela será custeada em três frentes: o governo de São Paulo, a União e o setor privado. A construção do túnel faz parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), um conjunto de investimentos do governo federal para acelerar o crescimento econômico e a inclusão social.

A construção do túnel é uma promessa antiga de diferentes governos. Hoje, a ligação entre as duas cidades é feita pela rodovia Cônego Domenico Rangoni (SP-055), com 43 km de extensão, e pelas balsas das Travessias Litorâneas (administradas pelo Departamento Hidroviário), que levam em média 18 minutos para concluir a travessia. De acordo com o governo federal, as conexões hoje disponíveis entre os municípios também apresentam impactos na operação do Porto de Santos, formado por um conjunto de terminais voltados à armazenagem e à movimentação de cargas e passageiros.

Inauguração do túnel é prevista para 2028. Toda a estrutura terá 1,5 km de extensão, sendo 870 metros submersa. Haverá três faixas de rolamento por sentido, com uma delas para a passagem do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). O túnel também terá acesso para travessia de pedestres e ciclistas.



*Com informações de matéria publicada em 19/11/2024 e Estadão Conteúdo