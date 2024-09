Radar 'à prova de migué' flagra motorista de longe e já está em 24 estados

A tecnologia dos radares inteligentes Doppler, que estava sendo testada para fiscalização de trânsito inicialmente em estados como São Paulo e Paraná, agora se expande por todo o Brasil.

De acordo com a empresa Velsis, fabricante do equipamento, este tipo de radar pode multar até a 100 metros de distância e já está operando em 24 estados brasileiros. A tecnologia busca acabar com o 'migué' de maus motoristas que andam acima do limite de velocidade e reduzem apenas próximo à fiscalização.

Como funcionam os radares Doppler

Os equipamentos conseguem registrar tudo o que estiver até uma distância de 100 m antes e 50 m depois do seu ponto de instalação com muita precisão, diferentemente dos radares que utilizam apenas sensores no chão. Consegue detectar justamente aqueles que freiam em cima do radar e que aceleram bruscamente depois que passam do ponto de instalação.