Pedágio sem cancela: onde estão e como não ser multado no Carnaval

Quais estradas utilizam o pedágio free flow?

A primeira estrada do Brasil a contar com o pedágio sem cancela é a BR-101, no trecho que liga Santos ao Rio de Janeiro. Ao longo da rota, há pontos de cobrança em Itaguaí (km 414), Mangaratiba (km 447) e Paraty (km 538), todas no estado fluminense.

A CCR, que administra esse trecho da BR-101, também prepara um sistema free flow na Via Dutra, entre São Paulo e Arujá (SP). Os pórticos, entretanto, não estarão prontos a tempo do Carnaval.

Mesmo assim, os paulistas precisam lidar com o free flow: a rodovia dos Tamoios já utiliza a tecnologia em Caraguatatuba (SP), no km 13 do novo Contorno Sul da estrada. Na SP-333, gerenciada pela EcoNoroeste, há pórticos em Itápolis (km 179) e Jaboticabal (km 110).

Fora do eixo RJ-SP, a adoção do free flow é maior no Rio Grande do Sul, onde há seis pórticos, espalhados por três rodovias diferentes da concessionária Caminhos da Serra (veja a lista completa abaixo). Em Minas Gerais, há um ponto no km 13 da MG-459, em Monte Sião, sob responsabilidade da EPR.

Como pagar o pedágio free flow?

A ênfase aos nomes das concessionárias não é à toa, já que o motorista precisa saber a empresa que administra a rodovia para quitar seus débitos.