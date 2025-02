Por que donos de carrões podem passar a pagar mais caro por multas

A Câmara dos Deputados está analisando um projeto de lei que pode mudar a forma como as multas de trânsito são cobradas no Brasil. Se aprovado, o PL 78/25 substituirá os valores fixos por um percentual do preço de mercado do veículo. Na prática, isso significa que motoristas de carros de luxo poderão pagar muito mais do que condutores de veículos populares ao cometerem a mesma infração.

O que o projeto propõe

Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece valores fixos para as infrações, independentemente do poder aquisitivo do motorista ou do preço do carro. Por exemplo, uma multa gravíssima custa R$ 293,47, seja para o dono de um modelo popular ou para quem dirige um superesportivo de milhões de reais.

A proposta do deputado Kiko Celeguim (PT-SP) busca acabar com essa disparidade. O parlamentar argumenta que, no modelo atual, as penalidades pesam muito mais no bolso dos motoristas de baixa renda e praticamente não afetam condutores de alto poder aquisitivo.