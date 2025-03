Rodízio suspenso, Zona Azul liberada: veja o que muda em SP para o Carnaval

Nas 24h de domingo, os ônibus circularão gratuitamente, bastando ao folião embarcar na linha. Para quem assistirá aos desfiles no Sambódromo, a CET preparou duas linhas especiais: de sexta a domingo, das 17h às 9h, a linha 179A-10 sairá da estação Tietê do metrô e a 879A-10 sairá da estação Barra Funda. Ambas com destino ao portão 1 do Anhembi em uma viagem que custa R$ 5 e pode ser paga com dinheiro ou Bilhete Único.

A imensa quantidade de alterações tornou mais fácil inverter os avisos: quem recorrer aos ônibus deve checar as alterações nas linhas e pontos no site da SPTrans. Lá, é possível buscar horários e rotas atualizadas, além de consultar, em tempo real, os pontos de ônibus que estarão funcionando.

Estradas lotadas

A tendência é de que as rodovias paulistas fiquem ainda mais movimentadas do que no ano passado, quando mais de 3 milhões de carros partiram da capital, rumo ao litoral ou interior.

Só nas estradas que levam ao Rio de Janeiro, a CCR prevê mais de 1 milhão de veículos. Desses, são estimados 780 mil na Via Dutra (BR-116), cuja concessionária destaca os horários de pico, que devem ser evitados:

Horários de pico da Via Dutra (BR-116)