Quando e como é possível dirigir seu carro no corredor de ônibus sem multa

Por desconhecimento e temor de levar multa, muitos motoristas evitam utilizar as faixas e os corredores exclusivos de ônibus de municípios como a capital paulista. Saiba que, na cidade de São Paulo, em determinados horários e dias da semana, além de feriados, é permitido transitar nessas faixas e corredores e ganhar tempo no trânsito sem o risco de ficar no prejuízo.

Antes de mais nada, vale destacar que rodar em locais destinados à circulação exclusiva de ônibus, salvo as exceções que vamos informar a seguir, é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos no prontuário da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do condutor ou do proprietário do veículo.

Para fazer valer o seu direito e não sofrer essas penalidades, confira quando dá para utilizar as faixas e os corredores, lembrando que eles devem necessariamente estar identificados com sinalização vertical e horizontal.