Não é só Lei Seca: 5 multas de trânsito que costumam disparar no Carnaval

Excesso de velocidade: cuidado com os radares

O Código de Trânsito estabelece 3 infrações distintas para o excesso de velocidade. Quando mais acima do limite de velocidade estipulada para a via o condutor passar, mais duras serão as penalidades.

As infrações serão registradas:

- quando a velocidade for superior à máxima em até 20% (infração média com multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH como penalidade);

- quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% e até 50% (infração grave com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH como penalidade);

- quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50% (infração gravíssima com multa multiplicada 3 vezes - R$ 880,41 - e a suspensão do direito de dirigir como penalidades.

Mas existem fatores que o condutor precisa estar atento diante de uma autuação do tipo, e um dos principais é quando o radar está comprovadamente fora da data de validade - o que pode ser conferido pelo PSIE Inmetro - que é o Portal de Serviços do Inmetro nos Estados.

Ao acessar o site, basta clicar em "consulta de instrumentos" e selecionar a opção "medidor de velocidade", preencher o estado, a cidade, e a região em que ele foi multado (seja o quilometro ou o nome da rua). Essa informação específica sobre o local da autuação, o motorista encontra na notificação recebida.