Bafômetro é obrigatório? Como funcionam as blitz que ocorrem no Carnaval

Com esse recibo, ele poderá buscar o seu documento junto ao órgão de trânsito responsável pela autuação - o que pode acontecer no dia seguinte à autuação, desde que ele comprove, por meio do teste do bafômetro, que não está sob o efeito de álcool.

O condutor tem um prazo de 5 dias, contados da data do cometimento da infração, para buscar a sua CNH. Passado esse período, o documento é encaminhado ao DETRAN e será preciso retirá-lo junto ao Departamento.

Quanto à retenção do veículo, outro condutor, devidamente habilitado e comprovadamente sem a presença de álcool no organismo, deverá assumir a direção do veículo. Caso isso não aconteça, o automóvel será levado a depósito, mediante recibo.

Para a retirada da CNH e do veículo no depósito, será exigido do condutor a realização do teste do bafômetro, de forma a comprovar que ele está apto a dirigir.

Como funciona o recurso

Todo o processo administrativo de recurso de multa envolve três etapas: a Defesa Prévia, o Recurso em 1ª Instância e o Recurso em 2ª Instância. Assim que o condutor é abordado em uma blitz e opta por não soprar o bafômetro, o agente de trânsito irá expedir o Auto de Infração. Se o condutor for também proprietário do veículo e assinar o Auto, o documento valerá como Notificação de Autuação.