Yaris Cross, novo VW e facelift do Onix: 10 carros que chegam em 2025

A nova geração da Triton - que perdeu o nome L200 - já foi mostrada e está em pré-venda no Brasil. Porém, as primeiras unidades só estarão nas lojas em fevereiro do ano que vem. E a picape vai tentar mexer no fervoroso segmento por aqui, que tem domínio da Toyota Hilux e vê a Ford Ranger crescer exponencialmente em vendas.

Além do visual remodelado, a Mitsubishi fez alterações no motor 2.4 turbodiesel, que agora rende 205 cv e 47,9 kgfm — são 15 cv e 4,9 kgfm a mais em comparação ao bloco anterior. A Triton é vendida em seis versões com preços entre R$ 249.990 a R$ 329.990.

6. VW Nivus GTS

Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

A Volkswagen confirmou que, finalmente, vai lançar a versão esportiva do Nivus com o motor 1.4 TSI. Ou seja, serão 150 cv e 25,5 kgfm de torque, além da transmissão automática de seis marchas. O SUV cupê já até deu uma palhinha por aqui e a estreia será entre março e abril do ano que vem.

Para fazer jus a nova motorização na linha, o carro terá um visual mais encorpado, com para-choques mais robustos, rodas de 18 polegadas com desenho exclusivo e as tradicionais inserções em vermelho para garantir que se trata de um carro da família esportiva, assim como o Polo GTS e Jetta GLi.