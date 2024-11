Hyundai Tucson volta a ser feito no Brasil e ganha novidades; veja detalhes

Por dentro, o modelo tem teto solar panorâmico e nova central multimídia de 9 polegadas, agora flutuante e com conexão para Android Auto e Apple CarPlay.

Imagem: Divulgação

O Tucson vem com motor 1.6 turbo a gasolina, que oferece 177 cv de potência e 27 kgfm de torque. O câmbio é automatizado com sistema de dupla embreagem.

O SUV tem 4,48 m de comprimento, 1,85 m de largura, 1,66 m de altura e 2,67 m de entre-eixos. Seu porta-malas tem 513 litros.

Entre equipamentos, tem suspensão traseira independente, aviso de colisão traseira com tráfego cruzado e detector de ponto cego, câmera de ré integrada na multimídia, seis airbags, monitoramento de pressão dos pneus e assistente de partida em rampa.

Entre os recursos, conta com ar-condicionado automático digital de duas zonas, carregador de celular por indução, freio de estacionamento elétrico com Auto Hold, abertura elétrica do porta-malas por aproximação, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e piloto automático com limitador de velocidade.