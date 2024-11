Mustang para fazer mercado? Como é usar um carro esportivo no dia a dia

Na Europa, é comum ver exemplares do 911 rodando pelas cidades. É carro de dia a dia de muitos, desses que as pessoas usam para ir ao mercado e, dependendo da versão, até buscar os filhos na escolha. Em Los Angeles, na Califórnia, o Porsche e alguns outros esportivos cumprem a mesma missão para seus proprietários. E, em todo o território dos Estados Unidos, o Mustang é um automóvel típico do cotidiano.

O muscle car americano, no entanto, tem diversas versões nos EUA, posicionadas abaixo da GT, que é a oferecida atualmente no Brasil. Porém, independentemente da configuração, o público do país de origem compra o modelo da Ford para usá-lo sempre.

Já no Brasil, usar carros como 911 e outros Porsche esportivos (a exemplo de Cayman e Boxster), ou mesmo o Mustang, não é comum. E são vários os fatores, como o alto valor ao produtos, o fato de chamarem muito a atenção e de serem capazes de levar poucas pessoas e coisas e também as condições das ruas do País, nem sempre propensas a carros mais grudados no chão.