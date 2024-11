Até 12,6 km/l na cidade: como andam os novos Fiat Pulse e Fastback híbridos

Para reduzir o consumo de combustível e as emissões de poluentes e, com isso, atender as normas de emissões mais rígidas do Poconve P8, que entra em vigor no início de 2025 no Brasil, e atingir as metas de eficiência energética do programa do governo federal Mover, a eletrificação dos veículos é um caminho sem volta.

Sabendo disso, a Fiat acaba de lançar seus primeiros carros com tecnologia híbrida flex no país: Fiat Pulse e Fastback Bio-Hybrid, que trazem sistema híbrido leve de 12 volts nas versões intermediárias Audace e Impetus - que deixam de ser oferecidas com propulsão convencional.

A novidade elevou em R$ 2 mil os preços anteriormente praticados dessas duas versões, que ficaram assim: R$ 125.990 (Pulse Audace Hybrid); R$ 140.990 (Pulse Impetus Hybrid); R$ 151.990 (Fastback Audace Hybrid); e R$ 161.990 (Fastback Impetus Hybrid).