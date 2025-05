Salão de Xangai: Chery apresenta carro voador e robôs humanoides na China

Nesta semana, o programa Carona traz mais atrações do Salão de Xangai, um dos maiores eventos automotivos do mundo, com foco nos carros que serão lançados durante os próximos meses no Brasil.



Dentro os destaques do programa está a Chery, que no Brasil opera em conjunto com a Caoa. No evento chinês, a empresa exibiu veículos interessantes, como um carro voador que deverá ser produzido em série daqui a um futuro não muito distante. A montadora também apresentou robôs humanoides no seu estande;

Nesta edição, o apresentador Jorge Moraes também traz detalhes sobre a Lynk & Co, marca do Grupo Geely que tem previsão de chegada ao Brasil em 2026.



Vale destacar que esse grupo automotivo também é dono de marcas como Volvo e Zeekr, já presentes em nosso mercado, além da própria Geely - que estreia no Brasil em meados deste ano, em operação conjunta com a Renault.



Segundo o apresentador Jorge Moraes, a estratégia da Lynk & Co para o Brasil prevê um posicionamento mais "popular" em relação à Zeekr e deverá atuar com volumes maiores e produtos voltados a um público mais amplo.