Volkswagen Tera: o que já sabemos sobre o novo SUV nacional da marca

VW Tera TSI: R$ 110.000

VW Tera MPI: R$ 100.000

A Volks já oficializou que o Tera ficará posicionado entre o Polo e o Nivus — outro SUV cupê de origem e fabricação nacional. Na prática, é esperado que as versões básicas acabem sendo mais baratas do que o topo de linha do Polo Highline (R$ 131.650). Já o Tera High deve ter, praticamente, o mesmo preço do Nivus Comfortline, básico (R$ 119.990).

Grade iluminada ficará restrita a versões mais caras Imagem: Divulgação

Diferentes marcas vêm entendendo que há espaço para SUVs ainda menores que modelos como o Nivus e seus rivais, Fiat Pulse e Renault Kardian, entre outros. Além da VW, marcas como Chevrolet e Jeep preparam modelos semelhantes — todos com preços esperados na faixa dos R$ 100.000 aos R$ 130.000.

Até o momento, a Volkswagen confirmou a chegada do Tera Comfort e do Tera Highline (topo de linha). Ambos usarão o motor 1.0 170 TSI, que é uma versão renovada do propulsor do up!. Esse 1.0 turboflex rende 116 cv e 16,8 kgfm e, nos dois modelos, sempre virá junto à transmissão automática de seis velocidades.