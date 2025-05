Inédito, Land Rover elétrico com bateria gjgante é posto à prova na neve

O que aconteceu

A Land Rover acaba de anunciar que encerrou mais uma bateria de testes com protótipos do Range Rover elétrico em lagos congelados e trilhas terrestres no norte da Europa, na Suécia. Isso permitiu que os engenheiros submetessem o sistema avançado de gestão térmica do modelo a uma rotina rigorosa de avaliações.

O foco era exatamente validar a nova tecnologia ThermAssist. Esse sistema térmico de bordo reduz o consumo de energia para aquecimento em até 40% e recupera calor para aquecer o sistema de propulsão ou a cabine em temperaturas ambientes de até -10°C.

Com isso, o Range Rover Elétrico mantém uma autonomia otimizada, mesmo no frio extremo. Assim, os ocupantes também ficam em uma cabine sempre aquecida, independentemente do frio. A bateria de 117 kWh do Range Rover Elétrico é encapsulada e disposta com 344 células prismáticas em um arranjo duplo.

Além da autonomia, segundo a marca os testes nas pistas de gelo do Círculo Polar Ártico demonstraram como a tecnologia de tração integral do Range Rover Elétrico é capaz de lidar com todas as superfícies. A tecnologia Intelligent Driveline Dynamics (IDD) pode distribuir o torque traseiro de 100% a 0% para cada eixo, com o objetivo de evitar perda de tração.

Outro ponto importante foi a calibração do One Pedal Drive (dirigibilidade com um pedal), para funcionar em conjunto com o Terrain Response - um sistema que ajusta o carro aos diferentes tipos de terreno, sobretudo os com baixa aderência.