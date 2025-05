Moto voadora existe, tem motor a jato e atinge 200 km/h; veja como funciona

Se o seu sonho é poder voar sobre o trânsito na volta para a casa após um dia de trabalho, pode ser que ele se torne realidade em um futuro não tão distante. O engenheiro polonês Tomasz Patan inventou a Volonaut Airbike - uma moto voadora que se assemelha bastante a um veículo visto na saga Star Wars.

Também mente por trás do Jetson One, um eVTOL (veículo de decolagem e pouso vertical elétrico) lançado em 2022 equipado com hélices, Patan preferiu uma propulsão a jato para a Airbike - no entanto,ele mantém segredo sobre as especificações técnicas exatas do sistema de propulsão.

O inventor divulga que o veículo é capaz de passar dos 200 km/h e possui um "sistema de estabilização aprimorado por um computador de voo".

O fato de o veículo não ter teto, a respectiva tela simula uma visão "de 360 graus" para ajudar o condutor. Há uso extensivo de fibra de carbono e peças impressas em 3D para atingir um peso total cerca de sete vezes menor do que o de uma moto normal. Assim, com uma moto normal pesando em média cerca 250 kg, o veículo poderia pesar menos de 40 kg.

Não foram divulgados detalhes sobre a venda da Airbike e nem de seu preço.

Confira a moto em ação: