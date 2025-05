'Mercedes do Brad Pitt': como é carro inspirado em novo filme da Fórmula 1

O que aconteceu

Imagem: Divulgação

O Mercedes-AMG GT 63 "APXGP Edition" 2026 foi idealizado pela fabricante alemã para celebrar a chegada do filme F1, que estreia em cinemas de todo o mundo no mês de junho. Ele retrata a história de um time fictício de Fórmula 1, no qual o personagem de Brad Pitt - Sonny Hayes - é o piloto experiente no time do novato Joshua Pearce - interpretado por Damson Idris.

A equipe tem motores fornecidos pela Mercedes-Benz no cinema e, por isso, criou uma versão especial do Mercedes-AMG GT 63 para celebrar o longa-metragem. A marca diz que a Edição APXGP é "bastante baseada no filme", com a pintura apresentando design com detalhes dourados aplicados a mão.

Imagem: Divulgação

O carro tem rodas de 21 polegadas com pintura Race Gold fosca, além de detalhes em cores semelhantes ao redor da grade, saias laterais, saia traseira, difusor traseiro e para-lamas dianteiros. A cor Race Gold, a fibra de carbono e itens escurecidos também dominam o interior do APXGP Edition, além de revestimentos com costuras douradas.